Carlos Pereira apresenta voto de pesar pela morte de Helena Marques

O deputado Carlos Pereira apresentou, ontem, em nome do Partido Socialista, na Assembleia da República, um voto de pesar pela morte da escritora e jornalista Helena Marques.

O socialista apresentou o voto tendo em conta as raízes madeirenses da escritora e jornalista, falecida no pretérito dia 19, destacando também o facto de esta ter sido a mandatária da sua candidatura à Câmara Municipal do Funchal.

Aos seus familiares e amigos, são endereçadas as mais sentidas condolências.