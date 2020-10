JPP critica deputados do PSD por "impedirem" discussão sobre professores

O Juntos pelo Povo reuniu-se esta sexta com o Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) para ficar a conhecer as medidas que este sindicato quer implementar como resposta ao facto de uma petição assinada por 3.640 professores não ter subido a plenário para discussão na Assembleia Legislativa da Madeira (ALMRAM).

A reunião, avançou o deputado Paulo Alves, foi solicitada pelo próprio SPM. A petição apresentada pelo SPM, recorde-se, pretendia debater medidas de combate ao envelhecimento da classe docente no parlamento madeirense. Como a "alteração dos professores com mais de 60 anos e que exercem funções no 1.º Ciclo, que pudessem usufruir das mesmas regalias que os professores que pertencem aos outros níveis de ensino".

Paulo Alves lembrou que uma petição precisa de um mínimo de 1.500 assinaturas para ser discutida na ALMRAM e diz que "não se compreende que os deputados do PSD tenham impedido que se discutisse em plenário esta mesma matéria, estas medidas de combate ao envelhecimento da classe docente".

Para a próxima semana, disse ainda o deputado do JPP, o SPM marcou um buzinão para protestar sobre este assunto.