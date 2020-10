Peça 'Um Vórtice' prossegue esta noite no palco do Centro Cultural John dos Passos

Esta noite, o Centro Cultural John dos Passos volta a acolher 'Um Vórtice'. A peça da Associação Avesso estreou ontem na Ponta do Sol e estará em cena até ao dia 24 de Outubro, com sessões agendadas para as 21 horas e em itinerância em Machico, no dia 25 de Outubro, pelas 18 horas, integrado no Festival de Teatro local.

O escritor e actor, Nelson Boggio, marcou presença na estreia da peça.

No palco, estão duas figuras, um homem e uma mulher. Ele é um encenador e escritor. Ela, sua mulher, é actriz e também escritora. Todo o texto é uma fina rede onde se entretecem pedaços da realidade e da ficção teatral, em subtis jogos de indefinição, com grande tensão verbal e física. O leitor/espectador é obrigado a manter-se em permanente dúvida e na expectativa do desenlace.

O texto de Nelson Boggio foi seleccionado por Filipe Gonçalves, que integra o elenco, acompanhado por Idalina Brito.

O texto já foi objecto de montagem, em 2010, na Casa Conveniente, em Lisboa, com encenação do próprio Nelson Boggio, assistido por Mónica Garnel, constituindo também estes o elenco do espectáculo.

'Um Vórtice' teve a sua estreia cénica em Lisboa, na Casa Conveniente (Cais do Sodré, Casa Conveniente), a 16 de Setembro de 2010, ficando em cena até 20 do mesmo mês.

Os ingressos têm um custo de 5 euros para público em geral, 3 euros para estudantes e deverão ser, preferencialmente, comprados antecipadamente através do e-mail [email protected]

Sobre os actores:

Filipe Gonçalves

O teatro é, para Filipe Gonçalves, uma segunda forma de respirar. Ainda em criança, já encarnava diversas personagens no âmbito do teatro escolar.

Em 1993, apercebeu-se da inexistência de um grupo de teatro, e com a ajuda do professor Pedro Cabrita e um colega, fundou o Grupo de Teatro da Escola do Estreito de Câmara de Lobos.

As dificuldades financeiras familiares fizeram com que o gosto em subir ao palco ficasse adormecido, tendo ressurgido quase duas décadas depois.

Em 2018, a convite do Teatral - Grupo Teatral São Gonçalo torna-se um dos protagonistas da peça encenada por Roberto Costa "As mona lisas", do brasileiro Wilson Coca.

No ano seguinte, estreia-se no cinema com uma participação especial no filme "Cartas de fora", do realizador madeirense Luís Miguel Jardim.

E nesse mesmo ano, 2019, a convite da presidente da Avesso, Maurícia Gabriel, empresta o corpo ao personagem 'Senhor Albino' na peça "Bem longe daqui", uma produção do Teatro do Avesso, com dramaturgia e encenação de Ricardo Brito.

No início de 2020, dá-se a estreia do ator no Teatro Baltazar Dias, ao participar na produção do Funchal Baroque Ensemble: "O Burguês gentil-homem", direção musical de Giancarlo Mongeli e encenação Ricardo Brito, sendo o elenco formado por Marta Garcês, José Gregório Rojas e Idalina Brito.

Nos últimos dois anos tem colaborado com a associação no Festival Avesso e integra agora mais uma produção do Teatro do Avesso, tendo sido o próprio a propor à Avesso o texto de Nelson Boggio.

Idalina Brito

Idalina Brito (1983) é natural do Funchal e residente na Ponta do Sol. É licenciada pela Universidade dos Açores em Português-Inglês (ensino de) e pós graduada em Educação Especial pelo ISCIA.

Tem passado por várias instituições, quer a desempenhar funções na sua área, quer a desempenhar outras funções. Nos últimos anos têm-se cingido ao ensino em várias escolas, colégios e institutos profissionais, assim como centros de explicações.

Para além do ensino tem vocação e interesse para as artes, quer musicais quer teatrais, participou em concursos e em várias actividades relacionadas com música, teatro e dança. Fez algumas formações (inclusive de teatro-forum) e de momento é actriz amadora de um grupo (Oficina de Teatro do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos), onde desempenhou o papel de personagem principal da primeira peça de teatro deste grupo (Yerma, uma mulher vazia e seca) que já conta com oito espectáculos até à data. Foi associada de uma outra associação entre 2011 e 2018 (Associação de Animação Geringonça) onde participou de várias atividades culturais e turísticas (Festa da Flor, Carnaval, Festa do Vinho e Final de Ano) . Participou duas vezes num espectáculo do Grupo Dançando com a Diferença. Em Janeiro de 2020 participou no espectáculo 'O burguês Gentil Homem' em parceria com o Funchal Baroque Ensemble, no Teatro Municipal Baltasar Dias

Tem feito voluntariado em vários festivais culturais na Ponta do Sol, entre 2015 e 2017: Avesso e Aqui Acolá. Após o voluntariado juntou-se à equipa da Associação Avesso onde neste momento é Presidente da mesa da Assembleia e tem colaborado com a produção de todas as actividades desenvolvidas pela mesma.