25.º aniversário do segundo curso da UMa assinalado com descerrar de placa

O ano de 2020 marca as celebrações do 25.º aniversário daquele que foi o segundo curso realizado na Universidade da Madeira (UMa) nomeadamente de Educação Física e Desporto (1990-1995).

Para celebrar este ‘marco’ está agendado para hoje, pelas 18h30 no Edifício da Reitoria da UMa, ao Colégio dos Jesuítas, o descerramento de uma placa alusiva à efeméride.

Este evento contará com a presença do Reitor da UMa, José Carmo, bem como com a presença de alguns antigos alunos, entre eles o actual secretário regional da Educação Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, de alguns docentes outros que de alguma forma contribuíram para o seu sucesso académico.