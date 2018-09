Dominado incêndio de grandes dimensões em Póvoa de Lanhoso

O incêndio de grandes dimensões que deflagrou no sábado em Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga, já se encontra dominado, disse à agência Lusa fonte do comando operacional.

De acordo com Marinha Esteves, 2ª comandante operacional, o incêndio foi dominado às 4h12.

No terreno permanecem 155 operacionais e 52 veículos, adiantou à Lusa a mesma fonte.

O incêndio, de grandes dimensões, obrigou a evacuar o parque radical Diverlanhoso e a retirar cem pessoas do local, “por precaução, devido ao fumo”, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

Segundo fonte do CDOS de Braga, o fogo deflagrou pelas 9h43 de sábado numa zona de floresta na freguesia Fonte da Arcada e Oliveira, Póvoa de Lanhoso.

De acordo com o CDOS, um bombeiro “sofreu uma entorse” durante o combate às chamas, tratando-se de “um ferido ligeiro” que já se deslocou ao hospital.