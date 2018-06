Cardiologistas pediátricos do Iraque recebem formação no Hospital de São João

Um grupo de seis médicos cardiologistas pediátricos do Iraque iniciam na próxima segunda-feira no Hospital de São João do Porto uma formação na área do cateterismo, nomeadamente no tratamento percutâneo de certas cardiopatias congénitas.

Em declarações à agência Lusa, o cardiologista pediátrico Jorge Moreira, do Centro Hospitalar de São João, explicou que a vinda dos especialistas iraquianos foi mediada por uma empresa que pediu a colaboração do Hospital de São João na sua formação.

“São técnicas implementadas já há bastantes anos aqui no hospital, como as empresas que comercializam esses equipamentos sabem, acharam que a nossa experiência poderia ser útil para os tais médicos do Iraque e propuseram a formação”, contou o especialista.

Esclareceu que “o cateterismo tem uma parte de diagnóstico e uma parte, cada vez mais importante, de tratamento percutâneo de certas cardiopatias congénitas”.

Segundo Jorge Moreira, os seis médicos do Iraque vão participar “nas sessões habituais de trabalho, em que serão tratadas crianças que têm canais arteriais, que é um tipo de cardiopatia congénita relativamente frequente”.

“O encerramento destes vasos vão ser feitos pela implantação de dispositivos de vários tipos e tamanhos e com a presença desses médicos, para que possam adquirir competências nesses aspetos”, afirmou.

Na próxima segunda-feira será realizada uma sessão teórica, para introdução ao tema, com palestras onde será explicada a experiência da equipa do “São João”.

Na terça e na quarta-feira, “o objetivo é tratar três crianças em cada um dos dias, num total de seis casos”, disse Jorge Moreira.

Os especialistas iraquianos são oriundos de várias instituições do seu país.

“Para nós também é um desafio, encaramos esta atividade com certa expectativa porque não sabemos exatamente o grau geral de competência dos médicos que vêm. Imagino que tenham alguma e que isto possa ser útil e que possam aplicar esta técnica lá na terra deles”, acrescentou.