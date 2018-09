Venezuela recebe navio-hospital chinês

Um navio-hospital chinês chegou hoje ao porto venezuelano de La Guaira, o principal do país, carregado com materiais e equipamentos médicos que as autoridades dizem “será de grande ajuda” para a Venezuela.

O navio foi recebido por várias autoridades, entre elas o ministro venezuelano da Defesa, Vladimir Padrino López, que sublinhou tratar-se de uma “cooperação estratégica” entre a Venezuela e a China.

“A partir de agora vamos ter um intercâmbio de saberes, e aproveitando a chegada deste navio vão realizar-se operações extraordinárias em todos os hospitais militares”, disse Padrino López.

O navio chegou num momento em que a Venezuela passa por uma crise política, económica e social que tem forçado milhões de venezuelanos a emigrar, mas que as autoridades venezuelanas insistem em negar.