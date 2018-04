Venezuela e Panamá vão retomar as ligações aéreas

A Venezuela e o Panamá vão retomar, a partir de sexta-feira, as operações aéreas entre ambos os países, suspensas desde 5 de Abril último por ordem do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

O anúncio foi feito pelo Presidente Nicolás Maduro, numa conferência de imprensa no Poliedro de Caracas, durante a qual explicou que uma hora antes tinha conversado telefonicamente com o seu homólogo panamiano, Juan Carlos Varela, e com o primeiro mandatário da República Dominicana, Danilo Medina.

“Chegámos a um acordo, em três coisas: primeiro, o regressos dos embaixadores às suas respectivas embaixadas; segundo retomar a colectividade aérea, com todas as companhias, a partir de sexta-feira, e, terceiro, criar uma comissão presidida pelos ministros de relações exteriores para que em 30 dias entreguem um relatório para solucionar os problemas e assuntos pendentes entre ambos os Governos”, disse.

Nicolás Maduro agradeceu a Daniel Medina pela sua intermediação diplomática e por ter ajudado “a passar a página” nas relações entre o Panamá e a Venezuela.

Por outro lado, explicou que teve “muito boa comunicação” com Juan Carlos Varela e que, “como presidentes”, têm diferenças de critérios em muitos assuntos, mas que chegaram a “um acordo para ter melhores relações bilaterais e tratar de canalizar as diferenças e problemas, de uma melhor maneira”.

No passado dia 05 de Abril, o Presidente Nicolás Maduro suspendeu as relações económicas e financeiras com 22 pessoas e 46 entidades jurídicas do Panamá, entre elas a Copa Airlines, uma das principais companhias aéreas da América Latina.

A medida deixou “em terra” milhares de passageiros que tiveram que usar outros países para fazer ligação até ao Panamá, entre eles os EUA e a Colômbia.

A suspensão, válida por 90 dias renováveis, abrangeu o Presidente do Panamá, Juan Carlos Valera, a ministra de Relações Exteriores, Isabel de Saint Malo, o ministro da Presidência, Álvaro Alemán, e a ministra de Governo, Maria Luísa Romero.

A medida, segundo Caracas, deveu-se “ao uso recorrente do sistema financeiro panamiano, por venezuelanos, para mobilizar dinheiro e bens provenientes de delitos contra o património público”.

Entretanto, o Governo panamiano anunciou que a adopção de medidas de retorsão contra a Venezuela, a partir de 25 de Abril, suspendendo as operações de sete companhias aéreas venezuelanas também por 90 dias, prorrogáveis.

A medida abrange “todas as actividades de transporte aéreo, de passageiros e carga, das companhias aéreas venezuelanas que operam no Panamá” e são aplicáveis à Aeropostal Asas da Venezuela, Avior Airlines, Conviasa, Laser, Ravsa, Santa Bárbara Airlines e Turpial Airlines.

A 30 de Março passado, o Panamá decretou sanções contra o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e ainda outros 54 funcionários governamentais e 16 empresas venezuelanas, por “alto risco” em matéria de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e de armas de destruição maciça.