UE considera anúncio da Coreia do Norte um “passo positivo e muito desejado”

A União Europeia (UE) considerou hoje “um passo positivo e muito desejado” o anúncio do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, de que vai suspender os seus ensaios nucleares e de mísseis intercontinentais.

“É um passo positivo e muito desejado no caminho que agora deve conduzir à desnuclearização completa, verificável e irreversível do país, em pleno respeito das suas obrigações internacionais”, afirmou a representante da diplomacia europeia, Federica Mogherini, num comunicado.

A decisão ocorre uma semana antes da prevista cimeira entre Kim e o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, a 27 de Abril na zona militarizada que faz fronteira entre os dois países e que será a primeira reunião entre líderes coreanos em 11 anos.

Está igualmente prevista a realização, em finais de Maio ou início de Junho, de uma cimeira com o presidente norte-americano, Donald Trump, também centrada na desnuclearização da Coreia do Norte.

“A União Europeia espera com interesse as próximas reuniões”, adiantou Mogherini, fazendo votos para que as “iniciativas de alto nível continuem a gerar confiança e mais resultados, concretos e positivos”.

A Coreia do Norte anunciou na sexta-feira à noite que suspendeu os testes nucleares e o lançamento de mísseis de longo alcance e que tem planos para encerrar as suas instalações de testes nucleares.

China saúda decisão de Pyongyang, que contribui para desnuclearização

A China, principal aliado da Coreia do Norte, saudou hoje o anúncio de Pyongyang de que irá suspender os seus ensaios nucleares e de mísseis intercontinentais, afirmando que isso contribuirá para a desnuclearização da península coreana.

“A China pensa que a decisão de suspender os ensaios nucleares e de se concentrar no desenvolvimento económico e na melhoria das condições de vida vai ajudar a apaziguar a situação na península coreana e fará avançar o processo de desnuclearização, assim como os esforços no sentido de uma solução política”, disse Lu Kang, porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros, em comunicado.

Trump diz que é “muito boa notícia” Coreia do Norte suspender testes nucleares

O Presidente norte-americano, Donald Trump, considerou hoje “muito boa notícia” a decisão da Coreia do Norte de suspender testes nucleares, manifestando-se desejoso de se encontrar com o líder norte-coreano, Kim Jong-Un.

O Presidente dos Estados Unidos disse que houve “um grande progresso” no diálogo com Pyongyang e expressou a sua alegria sobre o anúncio da suspensão.

“A Coreia do Norte aceitou suspender todos os testes nucleares e o encerramento de um importante centro de testes. Esta é uma boa notícia para a Coreia do Norte e para o mundo, um grande progresso. Estamos desejosos de celebrar o nosso encontro”, afirmou Trump na sua conta da rede social Twitter.

Coreia do Sul afirma que decisão da Coreia do Norte é um “passo significativo”

A Coreia do Sul felicitou hoje a decisão de Kim Jong-Un, líder norte-coreano, de suspender os testes nucleares, salientando tratar-se de um “passo significativo” para a desnuclearização da península coreana.

“A decisão da Coreia do Norte representa um passo significativo para a desnuclearização da península coreana, que o mundo aguarda”, afirmou a presidência da Coreia do Sul, em comunicado, elogiando o “ambiente muito positivo para as próximas cimeiras entre as duas Coreias e entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos”, que a decisão de Pyongyang “irá criar”.

Japão espera que decisão de Pyongyang sirva para desarmamento “irreversível”

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, celebrou hoje a decisão da Coreia do Norte de suspender os testes nucleares e expressou a esperança que esta sirva para o desarmamento “completo, verificável e irreversível” do país vizinho.

O chefe do Executivo japonês considerou a decisão como um “movimento positivo”, mas manifestou cautela, afirmando que “a única coisa importante (agora) é ver se esta acção levará a uma eliminação completa, verificável e irreversível das armas nucleares e mísseis” do país vizinho, de acordo com declarações divulgadas pela emissora pública NHK.

Abe adiantou que o seu Governo “estará atento” ao assunto e deixou claro que o Japão e os Estados Unidos coordenaram a sua actuação perante os vários cenários possíveis com a Coreia do Norte, durante a cimeira que teve com o Presidente norte-americano, Donald Trump, esta semana na Florida.

A cautela do primeiro-ministro japonês foi partilhada por outros membros do seu gabinete, como o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Taro Aso, que de Washington, onde está a participar numa reunião ministerial do G20, disse que ainda é cedo para saber se a Coreia do Norte irá abandonar as armas.

Taro Aso disse que em outras ocasiões foram feitas concessões económicas e de outra índole para que Pyongyang abandonasse o seu programa nuclear, “mas os testes continuaram”, de acordo com a agência Kyodo.

Já o ministro da Defesa japonês, Itsunori Onodera, qualificou a decisão da Coreia do Norte “insuficiente” e afirmou que “este não é o momento para relaxar a pressão sobre o país”.

“Não podemos ficar satisfeitos”, afirmou Itsunori Onodera aos jornalistas, adiantando que Pyongyang não fez qualquer referência “ao abandono dos mísseis balísticos de curto e médio alcance”, pelo que Tóquio irá manter pressão sobre a Coreia do Norte.

A agência de notícias oficial da Coreia do Norte adiantou que a suspensão dos testes nucleares tem efeito a partir de hoje, na Coreia do Norte.