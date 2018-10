Trump diz que preparativos para nova cimeira com líder norte-coreano estão a avançar

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse hoje que os preparativos para uma nova cimeira com o líder da Coreia do Norte estão a avançar e que “três ou quatro” lugares estão a ser considerados para a realização do encontro.

A 12 de Junho deste ano, os líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte, Donald Trump e Kim Jong-un, respectivamente, reuniram-se em Singapura numa cimeira de contornos históricos.

Trump referiu hoje em Washington que a realização de uma segunda cimeira com o líder norte-coreano “não está muito longe” e que “provavelmente” o encontro não irá decorrer em Singapura, cidade-estado localizada no sudeste asiático.

Nas mesmas declarações, citadas pelas agências internacionais, Trump avançou mesmo que o encontro com Kim poderá ocorrer “eventualmente” em território norte-americano ou norte-coreano.

Em junho, a reunião entre Trump e Kim foi a primeira entre líderes dos dois países após quase 70 anos de confrontação iniciados com a Guerra da Coreia (1950-1953) e de 25 anos de negociações fracassadas e de tensões por causa do programa nuclear do regime de Pyongyang.

No domingo passado, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, fez a sua quarta deslocação a Pyongyang.

Após um encontro de quase duas horas com Kim Jong-un, o chefe da diplomacia norte-americana admitiu “progressos” no dossiê da desnuclearização da Coreia do Norte.

“Fizemos uma boa viagem para Pyongyang para nos encontramos com o Presidente Kim”, escreveu, no domingo, Mike Pompeo na rede social Twitter.

“Continuamos a progredir em relação aos acordos obtidos na cimeira de Singapura, em junho último, entre Kim Jong-un e o Presidente norte-americano, Donald Trump”, acrescentou na mesma altura.

Do lado da Coreia do Norte, a agência oficial de notícias KCNA informou, na segunda-feira, que Kim Jong-un expressou satisfação com a “reunião produtiva” que manteve em Pyongyang com o secretário de Estado norte-americano sobre as propostas para “resolver a questão da desnuclearização”.

O líder norte-coreano mostrou-se ainda optimista em celebrar “mais cedo ou mais tarde” uma nova cimeira com Donald Trump, referiu na mesma ocasião a agência KCNA.