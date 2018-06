Secretário-geral da presidência francesa suspeito de irregularidades

Alexis Kholer, braço direito do presidente Emmanuel Macron, é visado por suspeitas de “tráfico de influência” e “corrupção passiva” apontadas pela associação Anticor, disseram à France Presse fontes ligadas à organização.

A associação anticorrupção Anticor denuncia supostas ligações entre familiares do secretário-geral do Palácio do Eliseu, Alexis Kholer, com o armador suíço MSC, um importante cliente dos estaleiros navais franceses de Saint-Nazaire.