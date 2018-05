Peru apreendeu 1,15 toneladas de cocaína em embalagens com foto de Pablo Escobar

A polícia antidroga do Peru apreendeu na quarta-feira 1,15 toneladas de cocaína destinadas a Espanha, país onde teriam um valor de mercado de 38 milhões de euros, e deteve 12 peruanos e colombianos.

A apreensão, feita pela Divisão de Operações Especiais da Polícia Anti drogas e pelo Ministério Público, culminou quatro meses de investigações.

A cocaína estava distribuída em pacotes com imagens do falecido traficante colombiano Pablo Escobar e do mexicano Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán, que está detido nos EUA, informou o Ministério do Interior.

O Presidente do Peru, Martín Vizcarra, participou na apresentação do carregamento apreendido, juntamente com o ministro do Interior, Mauro Medina.

“É um duro golpe, mas não é suficiente. O trabalho é permanente e perseverante para conseguir erradicar este tipo de delitos”, declarou Vizcarra.

O Presidente explicou que, segundo as primeiras investigações, a droga apreendida veio da zona do Vale dos rios Apurimac, Ene e Mantaro, controlada pelas forças armadas devido à presença de operacionais remanescentes do grupo armado Sendero Luminoso.

“Esta operação demonstra que não só se está a erradicar as áreas de cultivo, como se está a estender o combate a toda a cadeia de comercialização”, acrescentou Vizcarra.

Na operação foram detidos oito peruanos e quatro colombianos, que estavam a enviar a droga para o porto de Paita, na região nortenha de Piura, para despachar a carga por via marítima para Espanha.

O chefe da Direção Antidroga da Polícia, Héctor Loayza, explicou que o tráfico ilícito de drogas dirige-se agora para a Europa, onde o quilo de cocaína se transaciona entre os 34 mil e os 60 mil euros, ao passo que nos EUA o valor situa-se entre os 17 mil e os 21 mil euros.

Loayza salientou que a polícia peruana já apreendeu 25 toneladas de droga desde o início do ano.

O ministro do Interior informou, por outro lado, que já foram arrancadas plantas de coca, a base da cocaína, em 11.500 hectares, o que representa metade do objetivo para o total do ano, que é de 25 mil hectares.