Pelo menos sete mortos num deslizamento de terra no Uganda

Pelo menos sete pessoas morreram num deslizamento de terra causado por fortes chuvas no leste do Uganda, no distrito de Bududa, anunciou hoje a Cruz Vermelha do Uganda.

“As informações preliminares indicam que esse número deve aumentar”, referiu a porta-voz da Cruz Vermelha ugandense, Irene Nakasiita, em comunicado.

A porta-voz descreveu a situação como tensa e afirmou que as pessoas “estão assustadas e a fugir das suas casas”.

“Todo o distrito de Bududa continua a sofrer com as fortes chuvas”, salientou.

O distrito de Bududa fica próximo do monte Elgon, na fronteira entre o Uganda e o Quénia.

Em março de 2010, pelo menos 100 pessoas morreram num deslizamento de terra nesta região. Dois anos depois, em 2012, os deslizamentos de terra destruíram três aldeias.

A população tem resistido aos esforços do Governo para retirar as pessoas das áreas vulneráveis a deslizamentos de terra.