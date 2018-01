Organizações LGBTI protestam frente ao Hotel Trump

Centenas de pessoas juntaram-se ontem em frente ao Hotel Trump, em Washington, para protestar e dar visibilidade às vítimas de violência sexual, numa iniciativa organizada por várias organizações de minorias sexuais.

O protesto, organizado pela comunidade LGBTI -- Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Intersexuais, teve como objectivo defender, com um ambiente festivo, que cada um é dono do destino do seu corpo.

“O Governo Trump quer silenciar e deixar de lado numerosos indivíduos, especialmente as pessoas homossexuais e transexuais, negros, imigrantes, trabalhadores da indústria do sexo e pessoas com incapacidade, que sofrem níveis mais elevados de violência sexual”, disse esta semana em comunicado uma das instituições organizadoras do protesto, a WERK.

A gravidade das acusações contrastou com o ambiente de festa que se viveu, com roupas coloridas, canções e o uso de ‘confetis’ biodegradáveis.

Desde que Donald Trump assumiu a presidência, há pouco mais de um ano, várias organizações sociais criticaram o Presidente norte-americano pelas suas mensagens e pelas decisões pouco sensíveis aos grupos minoritários, apontando como exemplo a decisão de não permitir pessoas transgénero nas forças armadas ou a falta de condenação clara dos numerosos casos de acusações de assédio sexual, que chegaram a envolver o próprio chefe de Estado.