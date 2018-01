Oito pessoas morreram em ataque armado a uma casa no norte do México

Oito pessoas morreram no sábado à noite num ataque armado numa casa em San Nicolás de los Garza, no estado nortenho de Nuevo Léon, no México.

Segundo informação dos meios de comunicação locais, o ataque, ocorrido quando decorria uma comemoração na habitação, provocou ainda quatro feridos, cuja gravidade se desconhece.

O ataque foi cometido por pelo menos quatro pessoas encapuzadas que entraram na casa e dispararam contra os oito homens que estavam a ver um jogo de futebol.

Antes de assassinarem os oito homens, o grupo trancou outras pessoas em divisões da habitação.

Após o ataque, a área foi isolada pela Polícia e Exército, enquanto especialistas forenses procuravam provas.