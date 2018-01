Nikos Anastasiadis vence primeira volta das presidenciais no Chipre

O presidente de Chipre, o conservador Nikos Anastasiadis, venceu hoje a primeira volta das eleições, com 35,50 por cento dos votos, disputando a segunda volta no domingo com o candidato independente Stavros Malás.

Stavros Malás, que foi apoiado pelo partido comunista, obteve 30,25% dos votos.

Anastasiadis anunciou que se vencer a próxima ronda está disposto a formar um governo de consenso alargado, com vista a continuar as políticas desenvolvidas nos últimos anos, “sem fazer experiências”, sem regressar ao passado, sem recorrer a “políticas dogmáticas” nem optando por “becos sem saída”.

Com estas declarações, Anastasiadis referia-se diretamente a Malás, seu concorrente no próximo domingo, que apesar de não pertencer ao partido AKEL foi apoiado pelos comunistas que, para o ainda presidente Anastasiadis, foram os responsáveis pela crise no Chipre.

Na sua declaração depois de serem conhecidos os resultados, Malás afirmou que pretende juntar as bases de modo a obter uma unidade nacional e assim melhorar a economia do país em proveito dos cidadãos.

Malás referiu-se ainda às recentes eleições parlamentares na autodenominada República Turca do Norte do Chipre, congratulando-se por os cidadãos terem, finalmente, “dito não à ocupação” e lhes terem enviado uma mensagem “clara de que na comunidade turco-cipriota há um forte potencial para reunificar o país”.

O líder do partido do centro-direita DIKO, Nikolas Papadopulos, que também foi apoiado pelos socialistas do EDEK, do Movimento de Ecologistas e de outras pequenas formações partidárias, ficou em terceiro lugar na primeira volta das presidenciais, com 25,74% dos votos, ficando excluído da segunda volta.

Em quarto lugar ficou o líder do partido de ultradireita ELAM, Jristos Jristú, com 5,65%.

ELAM é no Chipre o equivalente aos gregos do Amanhecer Dourado, uma formação de cariz claramente neonazi.

Foram nove os candidatos às eleições de hoje, que tiveram uma participação de 71,9%, abaixo dos 83,14% registados em 2013, segundo dados do Ministério do Interior do Chipre.

Um total de 550.876 pessoas estavam convocadas para as eleições de hoje destinadas a encontrar o novo presidente do Chipre para os próximos cinco anos.