Moscovo anuncia venda de mísseis à Índia no valor de 4,3 mil milhões de euros

Moscovo e Nova Deli vão finalizar um negócio de sistemas de defesa antiaérea russos S-400 por ocasião da visita à Índia do Presidente Vladmir Putin, na quinta e sexta-feira, anunciou ontem o Kremlin.

“A 04 de outubro, o Presidente parte numa visita importante à Índia [...] O ponto essencial desta visita será a assinatura de um acordo de venda de sistemas de mísseis S-400”, disse aos jornalistas Iuri Ochakov, estimando em cinco mil milhões de dólares (4,3 mil milhões de euros) o contrato.

As negociações entre Nova Deli e Moscovo para a aquisição deste sistema de defesa antiaéreo estavam em curso desde há vários meses mas chegaram a ficar em risco devido à ameaça de sanções dos Estados Unidos em caso de compra de equipamento militar russo.

As autoridades indianas indicaram que iriam pedir a Washington uma derrogação caso as negociações com os russos fossem bem sucedidas, mas um responsável norte-americano disse no final de agosto que não havia nenhuma garantia nesse sentido.

O Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei em 2017 para punir a Rússia pela sua intervenção na Ucrânia e ainda pela alegada interferência nas eleições presidenciais norte-americanas.

Esta lei impõe sanções económicas contra qualquer entidade ou país que conclua contratos de armas com empresas russas.

No final de 2017, a Rússia já tinha assinado um contrato para vender S-400 para a Turquia, elevando as críticas entre os aliados de Ancara no seio da NATO, com a Turquia a enfatizar a sua incompatibilidade com os sistemas de defesa da Aliança Atlântica.

A Rússia também está a negociar com o Qatar a venda destes sistemas antiaéreos, incluindo várias estações de radar, bem como mísseis de vários tipos e equipamentos de manutenção.

O Presidente russo visitará a Índia nos próximos dias 04 e 05, na que será a sua primeira deslocação desde outubro de 2016, aquando da cimeira dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).