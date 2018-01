Morreu Ingvar Kamprad, o fundador da IKEA

O dono e fundador da icónica marca de mobiliário sueca IKEA, Ingvar Kamprad, morreu no sábado, aos 91 anos.

“O fundador da IKEA e da Ikano, e um dos maiores empreendedores do século XX, Ingvar Kamprad morreu tranquilamente em casa em Smaland, na Suécia, no dia 27 de Janeiro”, informou a IKEA em comunicado, citado pelas agências internacionais.

Ingvar Kamprad era uma das 500 pessoas mais ricas do mundo. Segundo a revista Forbes, começou do zero aquela que é agora a maior cadeia mundial de mobiliário e acessórios para a casa, ao associar ao desenho nórdico a capacidade para gerar eficiência e poupança.

Além de mobiliário, acessórios e têxteis para a casa, muitas das lojas IKEA também apresentam um espaço de supermercado, principalmente com produtos nórdicos, assim como restaurante e café.

Em Portugal, existem cinco lojas da cadeia sueca, em Alfragide e Loures (distrito de Lisboa), Braga, Matosinhos (Porto) e Loulé, no Algarve.

O grupo tem 403 lojas em 49 países, 14 das quais abertas no ano passado, 149 mil funcionários e, no último ano fiscal, terminado a 31 de agosto de 2017, as vendas atingiram 36,3 mil milhões de euros enquanto o lucro foi de 2,5 milhões de euros, menos 40% na comparação anual.