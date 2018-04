Mais de 400 doadores do grupo Estado Islâmico identificados em França

As autoridades francesas identificaram um total de 416 doadores que financiaram o grupo extremista Estado Islâmico (EI), indicou hoje o procurador de Paris, François Molins, quando decorre na capital francesa uma conferência sobre o financiamento do terrorismo internacional.

Em declarações à rádio France Info, Molins declarou-se preocupado com um “microfinanciamento do terrorismo”, através de somas “pequenas mas numerosas”.

Um trabalho de “coordenação com os serviços de informação financeira” permitiu identificar em França aqueles 416 doadores nos últimos dois anos. “O que é muito”, comentou Molins.

Os seus serviços também identificaram “320 coletores, a maioria com base na Turquia e no Líbano, através dos quais os ‘jihadistas’ que se encontravam na Síria ou no Iraque podiam receber os fundos”, adiantou o magistrado.

Ao jornal Le Parisien, Molins sublinhou que o grupo Estado Islâmico “financiou-se principalmente” através da “’zakat’, a caridade: envia-se dinheiro para associações com fins humanitários ou directamente a membros da família que estão no local” e da “’ghanima’ os despojos de guerra: o financiamento através de actos criminosos”.

A justiça conta com vários dossiers sobre pais suspeitos de ter enviado dinheiro para o filho, que combate nas fileiras dos ‘jihadistas’, e já houve condenações.

O sistema que permite transferir rapidamente dinheiro para um terceiro também foi utilizado para financiar terroristas no Iraque e na Síria. O Banco Postal está a ser alvo desde setembro de um inquérito preliminar do Ministério Público de Paris por suspeita de falta de vigilância nesta matéria.

A decorrer na sede da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) desde quarta-feira, a conferência de Paris reúne perto de 500 especialistas e 80 ministros de 72 países, para analisar o financiamento do terrorismo internacional, em particular o do Estado Islâmico e da Al-Qaida.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, deverá encerrar hoje os trabalhos.