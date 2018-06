Israel lançou nove ataques a posições militares do Hamas a norte da faixa de Gaza

A aviação israelita realizou nove ataques contra “posições militares” do Hamas no norte da faixa de Gaza, em resposta ao lançamento de engenhos incendiários contra território judaico, informaram as forças armadas de Israel.

Os ataques visaram dois locais militares do Hamas e uma unidade de produção de armas, adiantou a mesma fonte através de um comunicado, sem precisar se estes raides causaram vítimas.

Desde final de março, foram registados 300 incêndios que devastaram vários milhares de hectares de campos e mato, segundo o serviço de bombeiros israelitas.

Neste período foram contabilizados pelo menos 130 mortos na faixa de Gaza, que é controlada pelo movimento extremista islâmico, em resultado de disparos israelitas.

O exército israelita feriu no sábado dois palestinianos que lançavam balões incendiários para Israel.

Segundo o ministro da defesa israelita, Aviqdor Lieberman, 400 engenhos incendiários foram intercetados entre os 600 lançados desde o início dos protestos a 30 de março.