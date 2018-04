Homem detido em Las Palmas por incitar à violência ‘jihadista’ nas redes sociais

Um homem de 31 anos de nacionalidade espanhola, mas nascido na Jordânia, foi detido pela Guarda Civil em Las Palmas por incitar à violência ‘jihadista’ nas redes sociais, anunciou o Ministério do Interior espanhol.

O detido, actualmente residente na Alemanha, está envolvido em actividades de radicalismo e disseminação de propaganda do grupo terrorista Daesh (Estado Islâmico).

No seu processo de radicalização, o homem deixou de apenas seguir e disseminar conteúdos de grupos ‘jihadistas’ para passar a trabalhar activamente para o proselitismo, publicando discursos radicais.

A sua prisão foi realizada por agentes do Serviço de Informações da Guarda Civil, sob a direcção do Tribunal Central de Instrução n.º 1 e do Ministério Público do Tribunal Nacional.

O homem demonstrou intensa actividade nas redes sociais de difusão da ideologia terrorista, especialmente a promulgada pelo Hamas e Jubhat Fateh al Sham (este último anteriormente conhecido como Frente al Nusra), incitando outros utilizadores da rede a enveredar pela “’jihad’ violenta”, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

Os investigadores detectaram a actividade de propaganda deste homem em Agosto de 2016, através de um perfil que usara no Facebook, no qual a propaganda ‘jihadista’ foi publicada através da disseminação de material vídeo para apoiar organizações terroristas, numa primeira fase, e, depois, com incitamento claro à violência.

Em Março de 2017, o homem deixou a Espanha com a sua mulher e filhos e instalou-se na Alemanha, mas, graças à colaboração internacional, a investigação continuou e, uma vez que a sua presença em Espanha foi novamente detectada, foi preso.

Os investigadores registaram o endereço do homem, onde recolheram evidências da sua intensa actividade para esclarecer completamente os factos e os possíveis contactos dentro e fora de Espanha.

O Ministério do Interior lembra que a actividade de apoio e exaltação, desenvolvida através da internet e das redes sociais, por pessoas ligadas aos diferentes grupos terroristas constitui um dos seus principais pontos fortes tanto para a disseminação de sua ideologia radical quanto para a captura de novos adeptos para divulgar as suas acções.

Desde a subida para o nível 4 do alerta antiterrorista em Espanha, em 26 de Junho de 2015, as forças de segurança do Estado reforçaram todas as investigações relacionadas a este tipo de propaganda, recrutamento e estruturas de financiamento.

Este reforço aconteceu sobretudo ao nível do ciberespaço, com especial enfoque nas ligações entre residentes em Espanha e outras pessoas enquadradas em grupos terroristas no exterior.