Governo de Nicolás Maduro não reconhece relatório dos EUA sobre terrorismo

A Venezuela condenou hoje o relatório divulgado pelos Estados Unidos da América (EUA) sobre terrorismo, acusando os norte-americanos de terem “planeado e financiado” o atentado falhado de 04 de agosto contra o Presidente, Nicolás Maduro.

“O Governo da República Bolivariana da Venezuela condena as ofensivas referências sobre a Venezuela, contidas no Relatório sobre Terrorismo do ano de 2017, emitidas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos de América”, refere um comunicado divulgado em Caracas.

Hoje, o Departamento de Estado norte-americano divulgou o documento “Relatórios de países sobre o terrorismo em 2017” no qual acusa a Venezuela de servir de albergue para grupo armados colombianos.

“A fronteira porosa entre a Venezuela e a Colômbia tem feito que esse território seja usado pelo Exército de Libertação Nacional e grupos armados ilegais, para entrar e sair do seu território”, explica.

Em resposta ao relatório, Caracas diz não reconhecer “a prática unilateral e arbitrária que simula avaliar e classificar os outros países, especialmente quando o avaliador é, nada mais e nada menos, que o principal protagonista do terrorismo de Estado no mundo”.

Segundo a Venezuela, os EUA “fabricam guerras fratricidas injustificáveis, mantêm centros ilegais de detenção e de tortura, e um financiamento aberto a grupos terroristas para defender os seus interesses económicos e geopolíticos, sem nunca olhar para a dor, morte e destruição que provocam estas ações”.

“Recentemente, o próprio Presidente, Nicolás Maduro, e as mais altas autoridades do Estado venezuelano foram alvo de um atentado terrorista, planeado e financiado precisamente nos Estados Unidos, que, felizmente, não cumpriu com os perversos objetivos”, afirma o comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores da Venezuela.

Por outro lado, Caracas sublinha que ameaçar “com o uso da força militar contra Venezuela ou contra qualquer outro país, assim como a imposição de medidas coercivas unilaterais e os bloqueios económicos ilegais, constituem modalidades inegáveis para causar terror e gerar sofrimento em sociedades pacíficas”.

“A Venezuela continuará a lutar incansavelmente contra o terrorismo internacional através da cooperação com países civilizados que procuram manter a paz e a segurança mundial. Hoje, com mais firmeza e convicção, a Venezuela ratifica que continuará a combater este flagelo até a sua total erradicação”, conclui.