Furacão Lane passou a tempestade tropical

O furacão Lane passou no sábado a uma simples tempestade tropical, deixando lentamente as ilhas do estado norte-americano do Havai, onde as chuvas torrenciais causaram apenas danos materiais.

O Lane que chegou ao largo das ilhas havaianas como furacão de categoria cinco, a mais elevada, enfraqueceu rapidamente, passando no sábado a uma simples tempestade tropical, de acordo com uma notícia hoje divulgada pela agência de notícias Associated Press.

No sábado à tarde [madrugada de domingo em Portugal], o Lane passava a 300 quilómetros a sudoeste de Honolulu (capital do estado do Havai) e continuava a deslocar-se em direcção a Oeste.

Os alertas emitidos foram suspensos, exceptuando o de risco de inundação súbita, e, no sábado à tarde, todos os portos e aeroportos voltaram a funcionar normalmente.

A passagem do furacão provocou menos danos do que os previstos antes da sua chegada: inundações e deslizamentos de terras, vários dos quais a bloquearem uma das principais estradas do país.

O último grande furacão a atingir o Havai foi o Iniki, em 1992, cuja passagem provocou seis mortos e milhões de dólares em danos.