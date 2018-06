Furacão Bud forma-se no Pacífico a oeste do México

O furacão Bud formou-se no domingo, no norte do Pacífico, a oeste do México, e pode ganhar força nas próximas 24 horas, alertaram os serviços meteorológicos norte-americanos.

De acordo com Centro de Furacões norte-americano, em Miami (Florida), os ventos do segundo furacão da temporada atingiram os 120 quilómetros por hora, deslocando-se agora para noroeste a 15 quilómetros por hora.

O Governo mexicano emitiu um alerta de tempestade tropical para a costa sudoeste, de Manzanillo a Cabo Corrientes, zona onde se situam várias estâncias turísticas populares.

Esta medida significa que “as condições de tempestades tropicais são possíveis dentro da área do alerta, neste caso nas próximas 24 a 48 horas”, indicaram as autoridades.