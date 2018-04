Francês desaparecido na África do Sul horas antes da participação em triatlo

Um atleta amador francês desapareceu na madrugada de sábado, véspera de uma prova de triatlo em que ia participar em Port Elizabeth, na África do Sul, revelou hoje a polícia daquela cidade portuária.

Câmaras de videovigilância captaram imagens de David Bellet-Brissaud, de 48 anos, a deixar sozinho o hotel onde estava hospedado juntamente com a mulher, cerca de uma hora da madrugada de sábado.

A polícia de Port Elizabeth referiu que as imagens registaram apenas alguns passos de Bellet-Brissaud, até o alcance das câmaras não permitir mais seguir o rasto do francês.

Desde então não houve qualquer comunicação do francês, que devia participar na competição de triatlo no domingo.

A mulher do atleta amador, Lydia Bellet-Brissaud, apercebeu-se da ausência do marido no final da madrugada e constatou que o telemóvel do homem se encontrava no quarto do hotel.

Em conferência de imprensa, Lydia Bellet-Brissaud afirmou que o marido se sentia “entusiasmado, mas também stressado” com a prova.

O irmão e a irmã de Bellet-Brissaud chegaram a Port Elizabeth no domingo e a família do francês decidiu oferecer uma recompensa de 12.000 randes (cerca de 800 euros) por toda a informação que pode ajudar a polícia a encontrar o paradeiro do atleta amador.

A polícia sul-africana está a desenvolver buscas com recurso a helicóptero e a cães farejadores para tentar encontrar o triatleta, mas sem sucesso até ao momento.