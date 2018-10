Euro sobe depois de declarações de Moscovici sobre Itália

O euro subiu hoje face ao dólar, depois de declarações do comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, afastando o risco de contágio da situação em Itália a outros países europeus.

Às 18h05 (hora de lisboa), o euro negociava a 1,1515 dólares, quando na quinta-feira ao final da tarde seguia a 1,1462 dólares.

A tensão sobre a dívida italiana, que tem inquietado os mercados, não apresenta risco de contágio para o resto dos países europeus, declarou Pierre Moscovici, numa altura em que aumenta a diferença entre as taxas das dívidas soberanas italiana e alemã.

O comissário europeu entregou hoje ao ministro da Economia e Finanças de Itália, Giovanni Tria, uma carta com as dúvidas da Comissão Europeia em relação ao projecto de orçamento italiano para 2019, que prevê um aumento do défice para 2,4% do Produto Interno Bruto, longe dos 0,8% prometidos pelo anterior Governo italiano.

“Não queremos que haja nenhum tipo de confronto, não nos interessa a tensão. Com um diálogo construtivo, os investidores terão confiança”, afirmou Moscovici numa conferência de imprensa em Roma.