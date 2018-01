Embarcação com 30 imigrantes interceptada e resgate feito para porto de Cádis

Um barco pneumático com 30 imigrantes, entre os quais uma mulher grávida e uma criança de 4 anos, foi interceptado e as pessoas transferidas para o porto espanhol de Barbate, em Cádis, anunciaram hoje as autoridades de Salvamento Marítimo.

Segundo fontes do Salvamento Marítimo de Espanha, o Centro de Coordenação de Tarifa, na província de Cádis, recebeu uma chamada às 08 horas, alertando para o facto de uma embarcação com trinta pessoas a bordo se encontrar à deriva depois de ter saído de Marrocos e o dispositivo de busca foi então activado.

Apesar dos ocupantes da embarcação terem telemóveis, nenhum deles contactou as autoridades de Salvamento Marítimo.

A patrulha da Guarda Civil “Río Minho” e o avião “Condor 4” da Frontex foram igualmente usados nas buscas.

Os imigrantes em número de 30 foram atendidos no porto de Barbate, pela Cruz Vermelha, sendo que sete eram mulheres, uma delas, grávida, além de uma criança de 04 anos.

O Salvamento Marítimo de Espanha resgatou igualmente, esta madrugada, um barco pneumático com 15 cidadãos marroquinos, dois deles menores.

De acordo com fontes do Salvamento Marítimo de Algeciras, citadas pela agência espanhola de notícias, o barco encontrava-se à deriva no Mediterrâneo, com o motor parado.

O navio de salvamento Concepción Arenal localizou o barco às 03:45 desta madrugada, quando se encontrava ao largo de Ceuta, pouco mais de duas milhas a norte da cidade, de onde tinham partido.

Os 15 imigrantes foram transportados de volta à origem, ficando ao cuidado da Cruz Vermelha espanhola.