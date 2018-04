Duque de Edimburgo sai do hospital depois de intervenção à anca

O duque de Edimburgo, marido da rainha Isabel II, saiu hoje do hospital King Edward VII, de Londres, onde esteve internado dez dias para uma operação à anca, confirmou um porta-voz do Palácio de Buckingham.

O príncipe Filipe, de 96 anos, recebeu alta hoje a meio do dia e, à saída, acenou para as pessoas que se encontravam à entrada do hospital.

Em comunicado, o porta-voz oficial indicou que o marido da monarca britânica vai continuar a recuperação no Palácio de Windsor e transmitiu o “apreço” do duque por todas “as mensagens de melhoras que recebeu”.

Na quinta-feira, o príncipe Filipe recebeu uma visita de 50 minutos da sua filha Ana, que, no final, revelou que o pai estava “em boa forma”.

Os meios de comunicação britânicos indicam que o marido de Isabel II, retirado oficialmente da vida pública desde o verão passado, já começou a recuperação no seguimento da intervenção à anca e que anda apoiado por uma bengala ou de muletas.

Os especialistas médicos indicam que, habitualmente, bastam poucas semanas depois de uma operação de substituição da anca [deste tipo] para que os doentes sejam capazes de regressar à vida normal.