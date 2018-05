Doze mortos num bairro muçulmano na República Centro-Africana

Doze pessoas foram mortas na quarta-feira após a explosão de uma granada no bairro muçulmano PK5 de Bangui, adiantou hoje a Cruz Vermelha da República Centro-Africana.

A Missão da ONU na República Centro-Africana anunciou que lançou uma investigação para determinar as circunstâncias da explosão.

O conflito na República Centro-Africana arrasta-se desde 2013.

As autoridades centro-africanas apenas controlam uma pequena parte do país. Neste, que é um dos países mais pobres do mundo, vários grupos armados disputam o controlo de diamantes, ouro e gado.