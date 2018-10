Dengue faz duas vítimas mortais em Angola

Pelo menos duas pessoas morreram em Angola vítimas da dengue, num universo de oito novos casos da doença registados no Hospital Pediátrico de Luanda desde 1 de Outubro em pacientes dos 3 aos 13 anos, informaram hoje o Governo.

De acordo com uma nota de imprensa do Ministério da Saúde de Angola enviada hoje à Lusa, a unidade hospitalar registou, até agora, um total de 11 casos, quando decorrem já “acções de resposta eficientes a uma possível epidemia da dengue” em Angola.

Segundo a nota, o ministério que tutela a Saúde no país está a realizar um Plano de Contingência para o Controlo do Vírus da Dengue, no âmbito do combate multissetorial das epidemias.

Todos os actores envolvidos “deverão promover, em todas as províncias do país, a integração das actividades de controlo do surto nas unidades sanitárias, incluindo as privadas, agentes comunitários e autoridades tradicionais”, refere o documento.

A implementação de medidas de Saúde Pública de emergência, para reduzir a morbilidade e mortalidade e a transmissão do vírus da dengue na população, minimizando, ao máximo, o impacto socioeconómico da epidemia em Angola, constam igualmente das acções.

A mesma nota acrescenta estar a ser intensificada a detecção precoce dos casos nas unidades de saúde públicas e privadas, e a transferência e seguimento de eventuais casos e famílias afectadas.