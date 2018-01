Coreias com equipa única no hóquei no gelo feminino em PyeongChang

Coreia do Sul e do Norte acordaram ontem formar uma única equipa feminina de hóquei no gelo e desfilar em conjunto na cerimónia de abertura nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, segundo a agência noticiosa sul-coreana Yonhap.

Estas decisões foram tomadas pelos responsáveis dos dois países numa reunião de trabalho em Panmunjom, cidade fronteira na zona desmilitarizada, que divide a península coreana, onde foi assinado o cessar fogo.

Antes, o ministro da Unificação sul-coreano já tinha anunciado o acordo para o desfile conjunto, sob “bandeira unificada”, acrescentando que as duas Coreias vão consultar o Comité Olímpico Internacional (COI) sobre estes temas.

Na sequência de três encontros em menos de 10 dias, a Coreia do Norte acordou também a presença de 230 ‘cheerleaders’ nos Jogos Olímpicos de Inverno, que vão ser disputados em PyeongChang, na Coreia do Sul, entre 9 a 25 de Fevereiro, e de uma delegação nos Jogos Paralímpicos, a realizar entre 09 e 18 de Março.

No início desta semana, as delegações tinham chegado a acordo sobre a actuação no Sul de 80 músicos e 60 cantores e bailarinos norte-coreanos, durante os Jogos, para os quais o Norte poderia apresentar um par em patinagem artística, mas falharam o período de confirmação de participação.