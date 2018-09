Chuvas torrenciais fazem quatro mortos no nordeste da Tunísia

Pelo menos quatro pessoas morreram na Tunísia na sequência de chuvas torrenciais que provocaram inundações e destruíram estradas, lojas e dezenas de veículos no Cabo Bon, península do nordeste do país, disseram hoje as autoridades.

As inundações mataram dois homens sexagenários e duas mulheres, disse hoje de manhã à AFP o porta-voz do Ministério do Interior da Tunísia, Sofiène Zaag.

O nível das águas subiu mais de 1,70 metros em alguns bairros de Nabeul, capital da província com o mesmo nome, onde várias pontes e estradas foram danificadas, na sequência de chuvadas equivalentes a seis meses de precipitação.

“Chovia desde o meio-dia [de sábado], às 16:00 tornou-se torrencial”, contou à AFP Moncef Barouni, um habitante de Nabeul.

Segundo o Instituto Nacional da Meteorologia Tunisina, choveu 200 milímetros em Nabeul e quase 225 milímetros em algumas horas em Beni Khalled, no centro do Cabo Bon.

A Tunísia tem sido afetada por tempestades desde meados da semana passada, provocando inundações e, até agora, apenas danos materiais.