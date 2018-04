Air France anula 30% dos voos programados para terça-feira devido à greve

A companhia aérea francesa Air France anunciou hoje que vai anular 30% do programa de voos de terça-feira devido à greve tanto de pilotos como de pessoal de cabine e de terra.

A companhia precisou num comunicado que prevê garantir 55% dos voos de longo curso e 65% dos voos europeus com saída ou chegada no aeroporto de Charles de Gaulle em Paris e 80% dos voos domésticos.

Em relação a Portugal, fonte da companhia aérea referiu à Lusa que “até ao momento há um voo cancelado amanhã [terça-feira], 17 de abril, na rota Lisboa-Paris Charles de Gaulle (voo AF1025, 11:05-13:35) e um no dia seguinte [quarta-feira, dia 18, o AF1125, 05:40-09:10], mas estão a ser encontradas e apresentadas a todos os passageiros soluções alternativas”.

A companhia não afasta anulamentos pontuais e possíveis atrasos de última hora.

Segundo as estimativas, 29,6% dos pilotos faz greve, juntamente com 20,4% do pessoal de cabine e 12,4% dos trabalhadores de terra.

A mobilização dos sindicatos do pessoal começou em fevereiro impulsionada por um pedido de um aumento salarial de 6% para compensar a perda de poder de compra devido à inflação nos últimos anos.

Numa tentativa para acabar com o conflito laboral - que segundo os cálculos da Air France já custou à empresa cerca de 170 milhões de euros - a companhia anunciou na última terça-feira a abertura de negociações plurianual sobre os salários.

A maioria dos sindicatos aceitou a proposta da direção para se sentarem a negociar, ainda que tenham mantido os previstos para este mês, que inclui além da greve da próxima terça-feira, as convocadas para 23 e 24 de abril.