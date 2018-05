Acidente com autocarro escolar faz vários mortos em Nova Jersia

Um autocarro escolar que transportava crianças para uma viagem a um local histórico de Nova Jérsia colidiu hoje com um camião, matando várias pessoas, disseram as autoridades.

A parte da frente do autocarro escolar parecia ter sido arrancada, as rodas saltaram e um pedaço da extremidade direita do veículo ficou na faixa que separa a rodovia da Intersate 80, em Monte Oliva, precisaram.

A promotora do condado de Morris disse que o acidente provocou várias mortes, recusando-se a precisar quantas ou a identidade das vítimas antes das famílias serem notificadas.

Um camião vermelho sem a parte dianteira estava estacionado ao longo da estrada a cerca de 80 quilómetros a oeste de Nova York, acrescentou.

O camião estava registado na Mendez Trucking, de Belleville, e na traseita tinha uma inscrição que dizia “Confiamos em Deus”.

“É uma cena horrível”, disse o prefeito de Monte Oliva, Rob Greenbaum, ao The Record.

A polícia não indicou quais as causas do acidente.

A polícia estadual disse que o autocarro transportava um número indefinido de crianças, desconhecendo, porém, que tipo de ferimentos sofreram.