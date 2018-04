Director da Escola do Curral das Freiras pode vir a ser suspenso

Entre os destaques que dominam a actualidade desta segunda-feira está a ida do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, ao Porto para participar no jantar/debate alusivo à ‘Descentralização/Regionalização’, com o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

Já na edição em papel de hoje pode ficar a saber que foi instaurado um processo disciplinar ao director da Escola do Curral das Freiras, Joaquim Sousa, que poderá a vir a ser suspenso do cargo.

O Governo Regional chegou a um acordo com a Câmara do Funchal no contrato de interadministrativo para os transportes públicos, dando assim por concluído um processo que se arrastava desde 2015.

No desporto, o Benfica perdeu em casa frente o FC Porto e o Marítimo empatou com o Moreirense.