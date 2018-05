A rede ex aequo - associação de jovens lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexo e apoiantes assinalou o Dia Internacional e Nacional Contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia, com a distribuição de abraços em várias cidades do país, incluindo o Funchal.

Veja as imagens do gesto de sensibilização e informação sobre orientação sexual, identidade e expressão de género.