O Marítimo tirou o segundo lugar ao Sporting em conseguir uma vitória, nos Barreiros, frente à equipa de Alvalade. Os dois golos foram marcados na primeira parte, aos 30 minutos, e nos descontos, aos 91. Com a vitória do Benfica, o Sporting fica em terceiro na I Liga e o Marítimo em sétimo, com 47 pontos, os mesmos que o Chaves.