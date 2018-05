‘Volcan de Tijarafe’ regressa à Região

O ‘Volcan de Tijarafe’, navio que os madeirenses bem conhecem, é o ferry escolhido pelo Grupo Sousa para fazer as viagens até ao continente. A notícia que faz manchete na edição desta quinta-feira do DIÁRIO revela que a Empresa de Navegação Madeirense fretou ao Armas o último navio a fazer viagens na linha Funchal-Portimão, em 2012. O DIÁRIO revela também que a primeira partida da Madeira está marcada para o dia 2 de Julho, que a viagem de ida e volta vai custar 58 euros aos residentes (estudantes pagam apenas 51 euros) e que o ferry vai também assegurar as ligações a Canárias.

A menos de um mês do Mundial de Futebol, fique também a saber que o DIÁRIO vai promover esta festa do Futebol em pleno centro da cidade do Funchal. O Largo de Restauração é o palco escolhido para a festa. Ainda no Desporto e no rescaldo da invasão à Academia do Sporting em Alcochete saiba que há madeirenses entre os detidos, um assunto que continuará a ser notícia ao longo do dia de hoje. Na Região, conhecidos adeptos sportinguistas defendem que Bruno Carvalho deve sair do clube.

Ainda na edição desta quinta-feira, dia em que há abraços grátis contra a discriminação sexual, saiba que as obras de requalificação do Largo da Fonte, a cargo da Câmara do Funchal, começam no próximo dia 28 de Maio. No que se refere às autarquias, e ainda sobre um tema que tem dado que falar nos últimos dias, saiba que 91% das dívidas das Câmaras à ARM - Águas e Resíduos da Madeira são do Funchal e Santa Cruz, sendo que o Funchal tem a maior fatia (73%). Um tema que também é abordado no ‘Fact Check’ de hoje, com fiscalistas a explicarem a situação da execução à CMF.

Em ‘A Fazer’, além do roteiro e de sugestões para os próximos dias, saiba que houve uma alteração no alinhamento da edição deste ano do festival ‘Raízes do Atlântico’: a cantora brasileira Simone vem à Madeira. Já Rosa Passos, que tinha sido previamente anunciada como cabeça-de-cartaz do evento, não poderá vir por razões de saúde.

Tudo isto para ler e muito mais hoje com o seu DIÁRIO.