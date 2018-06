Victor Freitas aconselha Albuquerque a não pensar em 2019 e se “concentrar em governar”

O grupo parlamentar do PS deu uma conferência de imprensa, em frente à Assembleia Legislativa da Madiera, para comentar as “declarações do senhor presidente do governo nos últimos dias, depois da chegada à Região depois de umas mini-férias”.

Victor Freitas diz que Miguel Albuquerque “avançou com uma nova lógica, por um lado começa a prometer coisas para pós-2019 e, por outro, afirma que até ao final da legislatura irá cumprir todas as promessas que fez durante a campanha”.

Em primeiro lugar, afirma o líder parlamentar socialista, “o senhor presidente do governo deve se concentrar naquilo que é a governação e nos compromissos que assumiu com os madeirenses. Para lá de 2019 a Deus pertence. Falta um ano de governação e o senhor presidente do governo tem de se concentrar a governar, com gosto e não com o fastio que se tem visto”.

Victor Freitas também contraria as afirmações de Albuquerque quando garante que tem cumprido as promessas eleitorais e dá exemplos, na Saúde e nos Transportes.

“Na Saúde, prometeu o cheque-cirurgia para resolver o problema das listas de espera e não foi implementado e não parece que o queiram fazer. Comprometeu-se a em que ninguém ficaria mais de 180 dias numa lista de espera para cirurgias, mas são mais 2.000 os madeirenses em listas de espera do que quando o dr. Miguel Albuquerque chegou ao governo”.

Nos transportes, lembra a prometida “revolução nos portos que estaria concluída em 2017” e que aind anão avançou.

“Senhor presidente do governo, não pense em 2019, pense agora, em 2018 e cumpra com aquilo que se ciomprometeu com os madeirense. Não há amanhã se não fizermos aquilo que tem de ser feito hoje”, aconselha.