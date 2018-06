Tranquada Gomes quer reforçar colaboração com Cabo Verde

No âmbito das IX Jornadas Parlamentares Atlânticas, que decorrem até amanhã nos Açores, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes sublinhou a importância de reforçar a colaboração entre Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde.

“Esta cooperação é virtuosa para todos e contribui para o desenvolvimento económico, social, cultural e ambiental dos nossos arquipélagos (...) Juntos somamos oportunidades e ganhamos confiança: somos 28 ilhas habitadas e um mercado de 3 milhões de habitantes. Faz toda a diferença”, defendeu Tranquada Gomes.

O governante relembrou ainda que a Região Autónoma da Madeira tem já participação em 33 projectos com entidades cabo verdianas, “o que atesta bem o dinamismo desta colaboração que passa pelo ensino superior, pela protecção civil, pescas, saúde, administração pública, energia e recursos marinhos, alavancados no apoio financeiro concedido pela União Europeia”.

Por outro lado, Tranquada Gomes manifestou a sua preocupação relativamente à proposta da Comissão Europeia para o próximo Quadro Financeiro Plurianual 2021/2027 no âmbito da política de coesão.

“Rejeitamos uma visão redutora da política de coesão, expressão primeira e fundamental da solidariedade europeia de todas as políticas comunitárias, e que tem mais percepção e visibilidade por parte dos nossos cidadãos”.

O presidente da Assembleia Legislativa preside a delegação parlamentar madeirense que participa nas IX Jornadas Parlamentares Atlânticas – Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde.

A delegação parlamentar madeirense é composta por Adolfo Brazão (PSD) e Lopes da Fonseca (CDS/PP) no Grupo 1 – As Regiões Ultraperiféricas, os Estados e a União Europeia. O Grupo 2 – As economias da Macaronésia no contexto da economia global: especial incidência do turismo, comércio e sector primário conta com Jaime Filipe Ramos (PSD), Eduardo Jesus (PSD) e Rui Barreto (CDS/PP).

Já o Grupo 3 – A Macaronésia e as alterações climáticas é formado por José Prada (PSD), Carlos Costa (JPP) e Rodrigo Trancoso (BE). Por fim, o Grupo 4 – Educação, Cultura e igualdade de género conta com Rubina Leal (PSD) e Mafalda Gonçalves (PS).