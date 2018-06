Tranquada Gomes e 10 deputados nas Jornadas Parlamentares Atlânticas nos Açores

Tranquada Gomes, presidente da Assembleia Legislativa, vai presidir a delegação parlamentar da madeirense que participa nas IX Jornadas Parlamentares Atlânticas – Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde, que se realizam de 17 a 19 Junho, nos Açores.

A delegação parlamentar madeirense é composta por Adolfo Brazão (PSD) e Lopes da Fonseca (CDS/PP) no Grupo 1 – As Regiões Ultraperiféricas, os Estados e a União Europeia. O Grupo 2 – As economias da Macaronésia no contexto da economia global: especial incidência do turismo, comércio e sector primário conta com Jaime Filipe Ramos (PSD), Eduardo Jesus (PSD) e Rui Barreto (CDS/PP).

Já o Grupo 3 – A Macaronésia e as alterações climáticas é formado por José Prada (PSD), Carlos Costa (JPP) e Rodrigo Trancoso (BE). Por fim, o Grupo 4 – Educação, Cultura e igualdade de género conta com Rubina Leal (PSD) e Mafalda Gonçalves (PS).