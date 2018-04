SPM desmente Secretaria Regional de Educação

A Direcção do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) desmente “todas as notícias e informações sobre um eventual acordo dado à proposta de alteração do decreto legislativo regional que regula o regime jurídico dos concursos para selecção, recrutamento e mobilidade do pessoal docente”.

Numa nota enviada à redacção, refere que “na verdade foram emitidos dois pareceres negativos ao longo do processo negocial: um na conclusão da fase regular das negociações e outro, na passada quarta-feira, depois de analisada a versão final apresentada pela Secretaria, após a realização da negociação suplementar realizada a pedido do SPM. Que não restem, pois, quaisquer dúvidas: a discordância do SPM é total em relação às principais alterações feitas ao referido decreto. O SPM reconhece, apenas, que a SRE acolheu algumas das suas sugestões, que infelizmente diziam respeito a aspectos de pouca relevância”.

Diz ainda que “só por má-fé ou por manipulação da informação se pode afirmar que as alterações aprovadas pelo governo agradam ao SPM, tanto mais que, como se verá em breve, levarão a uma redução drástica de docentes contratados nas escolas e a uma sobrecarga de trabalho dos professores dos quadros das escolas e das zonas pedagógicas”.

“Toda a nossa insatisfação e discordância para com as medidas gravosas que constam deste diploma estão plasmadas nas atas negociais, que podem ser consultadas pelos nossos sócios”, aponta.