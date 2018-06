Solar do Aposento “é único e singular”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, inaugurou esta tarde o Solar do Aposento, um novo espaço cultural localizado na Ponta Delgada e que reproduzirá o ambiente de uma tradicional casa madeirense, ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX.

O projecto foi iniciativa do próprio líder madeirense, tendo a Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas promovido melhoramentos no imóvel e a Secretaria Regional do Turismo e Cultura liderado o projecto.

As obras, que demoraram quatro meses e foram adjudicadas por 101.994,41 euros, consistiram na beneficiação do edifício do Solar do Aposento, abarcando a torre e os vários corpos do edifício.

“Este solar é único e singular, talvez o melhor solar rural da ilha da Madeira. É magnífico e foi totalmente preservado”, elogiou o presidente do Governo Regional, durante a inauguração, acrescentando “que vem na sequência daquilo que é fundamental compreender, um património natural único”. “Reforça a oferta cultural e educacional, em primeiro lugar para a população e para as novas gerações, e depois para o turismo. Estou muito satisfeito com esta recuperação”, disse também.