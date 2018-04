SITE saúda “greve histórica” apesar das “provações”

A comissão sindical e a Direcção do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro-Sul e Regiões Autónomas (SITE) saudou, em comunicado dirigido à imprensa a “greve histórica” dos trabalhadores da Águas e Resíduos da Madeira (ARM), a apesar das “provações”.

O SITE referia-se, assim, ao facto da PSP ter sido chamada à Estação de Tratamento de Resíduos da Meia Serra, onde um estava a funcionar um piquete de greve dos trabalhadores em protesto nos dias 23 e 24 de Abril. À TSF, o sindicato havia já revelado que vai apresentar uma queixa-crime no Ministério Público contra a administração da empresa ARM.

SITE e ARM divergem ainda no que toca à adesão à greve. A ARM situou a adesão dos trabalhadores à greve nos 21%, contrariando os dados do sindicato do sector que anunciou que os valores foram entre os 100 e os 90 por cento nos primeiros turnos.

Nas próximas semanas, a comissão sindical e a Direcção do SITE-Csra irão convocar uma reunião para avaliar “o que fazer depois da greve”.

Na mesma nota, o sindicato confirmou a sua participação na manifestação do 1.º de Maio.