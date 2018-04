“Símbolos da Madeira” na nova imagem da Tofa

Estrelícias, Bolo de mel, Bolo do caco, o Vinho e a Banana da Madeira são alguns dos muitos símbolos representados quer na frota de carrinhas Tofa, quer numa colecção de pacotes de açúcar da marca, que lançou hoje a sua nova imagem institucional numa parceria com o Turismo da Madeira

A apresentação decorre no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, coma presença de algumas das entidades regionais da Madeira, nomeadamente representantes do Governo Regional, Secretaria de Agricultura e Pescas, Instituto do Vinho do Bordado e Artesanato da Madeira, Secretaria do Turismo, e a Associação do Comércio e Indústria do Funchal (ACIF).

“TOFA está desde sempre associada à cultura portuguesa. Na Madeira estamos presentes há mais de 40 anos, fortalecendo laços com os Madeirenses, e promovendo iniciativas que destacam e promovem a tradição, a cultura e a natureza exuberante que tornam a Madeira única. Pretendemos projectar a imagem da Madeira cada vez mais longe, convidando cada vez mais o madeirense a ‘descobrir o que é nosso!’”, adianta Maria José Santos, responsável de Marketing de Cafés Torrados da Nestlé Portugal.

A apresentação conta ainda com uma demonstração barista, que criará algumas bebidas de autor, inspiradas, claro, no café.