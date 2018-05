Santander realiza 2.ª edição do programa Advance de Gestão na Madeira

O Santander iniciou hoje a 2.ª edição do programa Advance de Gestão na Madeira, com a participação de mais de 30 empresas da Região.

Trata-se de um programa intensivo de gestão destinado a PME’s, que visa dotar os empresários e gestores de conhecimentos e ferramentas práticas que os apoiem no planeamento e operacionalização de estratégias de crescimento.

O programa resulta de uma parceria com a NOVA School of Business and Economics e, neste caso em particular, também com a Universidade da Madeira. Ao longo de seis módulos (14, 15 e 16 de Maio; e 6, 7 e 8 de Junho) serão abordados três grandes temas – estratégia, gestão financeira e liderança – conciliando fundamentos teóricos, case studies e melhores práticas. As sessões decorrem nas instalações da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

António Vieira Monteiro, presidente executivo do banco, disse que “este curso de formação que o banco oferece é parte da nova forma do Banco se relacionar com os seus Clientes, e visa potenciar um activo estratégico para as empresas – o capital humano”.

Esta iniciativa surge no âmbito do Santander Advance, que disponibiliza às empresas portuguesas, para além da habitual oferta financeira, uma componente não financeira, ao nível de Estágios e Emprego, Formação e Internacionalização. Até ao momento mais de 1.500 empresas já usufruíram de acções de formação (online e presencial) e foram recebidos mais de 1000 pedidos ao abrigo do Programa Bolsas de Estágio Santander.

Esta é a 2.ª edição do Programa Advance de Gestão na Madeira, depois do sucesso alcançado na 1.ª edição de 2017 e das dez sessões realizadas em Lisboa e no Porto, onde mais de 750 empresários já puderam adquirir novas competências sobre estes temas, de modo a que as suas empresas possam crescer e tornar-se cada vez mais competitivas no mercado.