PTP pede a demissão de Cafôfo na Assembleia Municipal do Funchal

A deputada do PTP, Raquel Coelho exigiu, esta sexta-feira, na reunião extraordinária da Assembleia Municipal do Funchal, a demissão do Presidente da Câmara Municipal do Funchal.

“Se Paulo Cafôfo já assumiu que irá concorrer às próximas eleições legislativas regionais não tem condições para continuar a exercer o cargo que ocupa, não pode estar com os pés na Câmara e com a cabeça na Presidência do Governo Regional, não é aceitável que o município seja usado como ferramenta de propaganda eleitoral”, disse.

A reunião da Assembleia Municipal teve como ponto único ponto a apreciação e votação da minuta do contrato interadministrativo relativo ao serviço público de transporte rodoviário de passageiros no munícipio do Funchal.

Raquel Coelho acusou o executivo camarário de tomar decisões e se esquecer de legitimá-las pela Assembleia Municipal do Funchal, e por isso colocar em causa o funcionamento da empresa Horários do Funchal: Ora aqui está a prova em que o Presidente da Câmara, Paulo Cafôfo, está mais preocupado com Governo do que com o trabalho camarário, deixando a cidade do Funchal e os funchalensses para segundo plano.

A deputada do PTP também sublinhou que existe uma grande contradição por parte do PS ao apoiaram a atribuição da medalha de mérito ao Dr. Alberto João jardim: “Passam a vida a criticar o PSD e as suas políticas e vão medalhar o seu maior representante, são uns incoerentes”, fulminou.