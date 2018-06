PTP pede a demissão de Cafôfo

O líder do PTP, Quintino Costa, exigiu esta tarde a demissão do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, o qual acusou de estar a “usar os meios do município para se promover na corrida ao Governo Regional, violando os deveres de neutralidade e imparcialidade com que se devia reger”.

“Se o Presidente da Câmara do Funchal já assumiu que irá concorrer às próximas eleições legislativas regionais deve abandonar o cargo que ocupa para se dedicar à campanha eleitoral”, frisou o trabalhista.

Para o PTP “não é aceitável” que a Câmara do Funchal seja usada como “ferramenta de propaganda eleitoral”, tendo exigido por isso, que seja o PS a pagar a campanha eleitoral de Paulo Cafôfo e não os funchalenses.