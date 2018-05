“Protege-se a família com estabilidade e segurança no trabalho”, diz Paulino Ascenção

Ainda sobre o Dia Internacional da Família, que se comemorou ontem, dia 15 de Maio, Paulino Ascenção, coordenador do Bloco de Esquerda da Madeira, disse que “a sociedade deve organizar-se de modo a proporcionar a quem trabalha, tempo para a família”.

“O crescimento da produtividade do trabalho, a automatização das tarefas e a substituição de pessoas por máquinas em cada vez mais sectores de actividade deve ter como consequência a redução do tempo de trabalho, para que as pessoas dispunham de mais tempo para a família. A redução do horário de trabalho permite ainda contratar mais pessoas e reduzir o desemprego”, referiu numa nota de imprensa enviada à redacção.

Paulino Ascenção disse que “defender as famílias é também defender salários condignos face ao custo de vida da sociedade actual”. “Melhores salários é bom para a economia e para a justiça social, permite às famílias terem expectativas melhores para as gerações seguintes”, acrescentou.

Segundo o coordenador do Bloco de Esquerda da Madeira, “protege-se a família com estabilidade e segurança no trabalho, combatendo a precariedade e respeitando quem trabalha contra a exploração e os abusos dos empregadores”. Pois, “as pessoas só constituem família e têm filhos se a sociedade lhes proporcionar condições de vida estável”.

“É preciso proteger as famílias de todas os modelos, as tradicionais, as monoparentais, as famílias reconstruídas ou constituídas por casais do mesmo género. O que destrói a família e desagrega a Sociedade são o desemprego, a pobreza as desigualdades crescentes na distribuição da riqueza e dos rendimentos, que são o resultado da lógica dominante da competição, do cada um por si – a Lei da Selva – que não dá espaço para o amor nem para a solidariedade. As sociedade humanas evoluem pela cooperação e não pela competição”, apontou.