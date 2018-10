Protecção Civil mantém alerta para as condições do mar na Madeira

As condições meteorológicas na Madeira tendem a estabilizar, mas é necessário ter cuidados, em especial, nas zonas próximas do mar.

Há pouco, a protecção civil regional emitiu um comunicado em que afirma que “de acordo com os contactos estabelecidos entre o CROS (Comando Regional de Operações de Socorro) e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e como resultado do afastamento do furacão LESLIE as condições meteorológicas, em geral, no arquipélago da Madeira, tendem a estabilizar. Prevê-se ainda a ocorrência de aguaceiros em geral fracos até ao final do dia e uma diminuição da intensidade do vento, excepto nas regiões montanhosas e nos bordos leste e oeste da Madeira, onde poderão ainda ser registadas rajadas de vento da ordem dos 60 a 90 km/h, desde o final da tarde de hoje até ao fim da madrugada de amanhã. Até ao início da manhã de amanhã (dia 14), a altura significativa das ondas deverá manter-se nos 3 a 4 m na costa norte e 2 a 3 m na costa sul.”